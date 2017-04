ತಾನು ಹೊಡೆದ ತಿಂದ ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಸುಕ್ಮಾದಲ್ಲೇ ನಕ್ಸಲರ ಮೇಲೆ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು 10 ಜನ ನಕ್ಸಲರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 5 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

English summary

CRPF jawans taken their revenge after the deadly attack in Sukma district of Chattisgarh, killed 10 maoists and also 5 of them are getting injured.