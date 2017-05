ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ, ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದಲ್ಲಿ 16 ನಕ್ಸಲರ ಹತ್ಯೆ

ಮಂಗಳವಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಕ್ಸಲರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 16 ನಕ್ಸಲರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಬಿಜಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 14:11 [IST]

English summary

After the horrific naxal attack in Sukma, the security forces take their revenge. Chhattisgarh Police say they have killed 16 Maoist rebels in the Bijapur district.