ಮೊದಲ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲೇ ಲಾಲೂ ವಿರುದ್ದ ಅರ್ನಬ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್

ತನ್ನ ಮೊದಲ TV ಶೋನಲ್ಲೇ ಲಾಲೂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಹಿನ್ನಲೆಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹಾಬುದ್ದೀನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಟೇಪ್ ಅನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ.

Right wing welcoming Arnab Goswami, after he exposed Lalu Yadav in his come back show! #May6WithArnab pic.twitter.com/wXTif7X4y0

#Republic the nation is happy now. Lalu shocks Arnab rocks. Nitish kumar must withdraw the support of RJD. #lalutapeExposed #ArnabIsBack pic.twitter.com/26lwsxXXil

#LaluTapeExposed @republic What a comeback ..with Lalu Expose... Congtats to Arnab and his team of Republic. pic.twitter.com/dXCW8XEy8j

RJD MLA Came To Defend Lalu Prasad Yadav. Ran Away After Arnab Goswami's 1st Question. 🙏🏾 #May6WithArnab #RepublicTV #ArnabGoswami #Lalu pic.twitter.com/yi5HdAT4SS

Republic of Arnab has exposed how Lalu is taking instructions from Dreaded criminal Shahbuddin.Will Nitish act ?

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 13:33 [IST]

English summary

On the very first day of going on air, the Republic TV allegedly showed a conversation between RJD chief Lalu Prasad and criminal turned politician Mohammed Shahabuddin on a tape.