ತರೂರ್ ಪತ್ನಿ ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಾವು: ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಬಾಂಬ್

ಸುನಂದಾ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದೆ. ಶಶಿ ತರೂರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಲಗೈ ಭಂಟ ನಾರಾಯಣ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಟೇಪ್ ಅನ್ನು ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 10:15 [IST]

English summary

In yet another expose, Arnab's Republic TV has broadcasted tapes which present evidence in Sunanda Pushkar’s death and Shashi Tharoor’s alleged involvement in the case.