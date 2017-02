ಶಶಿಕಲಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಶಶಿಕಲಾ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ. ಸಂವಿಧಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಿತವೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ.

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 11:35 [IST]

Representatives of people indulging in corruption is a major concern says Supreme court judge Justice Amitaav Rao, one among the two member bench which gave final verdict against Sasikala in illigal asset case.