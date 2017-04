ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹೆಸರು ಬದಲು: ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರ

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಬುಧವಾರ (ಏ. 19) ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಚೀನಾ, ಇದು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವೆಂದು ತನ್ನ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

English summary

India on Thursday objected to China renaming six places in Arunachal Pradesh. Spokesperson in the Ministry of External Affairs Gopal Baglay said Arunachal Pradesh is an integral part of India and “renaming or inventing names of States of your neighbour do not make the illegal occupation legal”.