500, 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹಳೇ ನೋಟು ಇನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ?

ನಿಷೇಧಗೊಂಡಿರುವ ಐನೂರು ಮತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.

English summary

Relief from demonetisation: People may get another chance to deposit old notes in banks, Hindustan Times report.