ಈ 7 ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು 'ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ' ಭೇಟಿ ನೀಡಲೇಬೇಕು!

ಪ್ರವಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಲೇಶಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಆನಂದ. ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ವರ್ಗವೆನ್ನಬಹುದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 14:30 [IST]

English summary

Another perfect reason for wanderlusts to visit Malaysia/Kuala Lumpur in 2017 is the amazing fares offered by AirAsia. You can explore this beautiful destination for as low as Rs 999 with AirAsia. Doesn't that sound like a good-enough reason to pack your bags and fly to Malaysia for the long weekend?