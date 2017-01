ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್?

ಅಪನಗದೀಕರಣ ನಂತರದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ತೇಜನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 21:10 [IST]

English summary

It is expected that on Feb. 1st, Finance minster Arun Jetley presents the central budget for the financial year 2017. As this is first budget after the demonetisation, it is expected to give more encouragement to cashless transactions and boon to real estate sector.