ಶ್ರೀನಗರ ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಏ. 14ರಂದು

ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರೊಳಗೆ ಶ್ರೀನಗರ ಸಂಸತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲೇಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ಏ. 14ರಂದೇ ಮರು ಮತದಾನ ನಡೆಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Re-polling will be held in the 38 polling stations of the Srinagar parliamentary constituency on April 13. The polling would be held between 7 am and 4 pm. The decision to order re-polling was taken after the elections were marred by violence.