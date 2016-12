ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ 5,000 ರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಿತಿ ಆದೇಶ ವಾಪಸ್

ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ : KYC (Know Your Customer) ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರವರೆಗೆ 5000 ರುಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 14:08 [IST]

English summary

Reserve Bank of India has issued notification, withdraws Rs.5000 deposit restriction for KYC compliant accounts. Earlier RBI has restricted deposit of old notes (500 and 1000) more than Rs. 5000 only once till December 30, 2016.