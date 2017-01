ಫೆ. 1ರಿಂದ ಎಟಿಎಂನಿಂದ ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ!

ಅಪನಗದೀಕರಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಮಿತಿ ಹೇರಿದ್ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 1ರಿಂದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಕೆ

English summary

RBI says limits on cash withdrawal from ATMs is withdrawn. Recently it has exerted the limit on bank customers to draw only Rs. 10,000 form ATMs per week.