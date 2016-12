ಆರ್ ಬಿಐ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ನೋಟು ನಿಷೇಧ

ನೋಟು ನಿಷೇಧ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಆರ್ ಟಿಐ ಅಡಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಆರ್ ಬಿಐ ಹಾಗು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಅಂಶಗಳಿವೆ.

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 12:57 [IST]

The Reserve Bank of India recommended demonetisation of 500- and 1,000-rupee banknotes hours before Prime Minister Narendra Modi announced the surprise move in a televised address to the nation in the evening of November 8.