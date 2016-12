ಜ.1ರಿಂದ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 4,500 ರು. ಸಿಗುತ್ತೆ!

ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಹಣ ವಿದ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ ಮಿತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 4,500 ರು. ವಿದ್‌ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು.

English summary

RBI issued a statement on Friday citing that from January 1 2017, the daily withdrawal limit of ATMs would be increased from the current Rs 2, 500 rupees to Rs 4, 500. The bank also said that there would be no change in weekly withdrawal limits.