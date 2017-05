ಸಾಲಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಕಾರ

1934ರ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸದಿರಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧಾರ.

English summary

The Reserve Bank of India (RBI) has refused to make public the list of loan defaulters with public sector banks despite an order of the Supreme Court in 2015 to make this information public.