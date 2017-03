13ರ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್

ರಾಜಸ್ತಾನದ ಬಿಕನೇರ್ ನ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ 2015ರಿಂದ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ 8 ಶಿಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆ ಗರ್ಭ ಧರಿಸದಿರಲು ನೀಡಿದ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಆಕೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, March 26, 2017, 9:01 [IST]

English summary

The parents of a 13 year old girl who was raped at a private school in Bikaner district have alleged that their daughter had contracted cancer as she was forced to take abortion and contraceptive pills. Eight school teachers had allegedly raped a 13 year old student several times since 2015.