ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ರಾಮಮಂದಿರ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜಪ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವ್ಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 21:23 [IST]

English summary

We do not know the exact time when the Ram Temple will be built in India. But if not in Ayodhya, if not in India, will it be built in Pakistan? Senior BJP Leader Giriraj Singh.