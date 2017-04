ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದ ಕೋಡೆ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಯಾರನ್ನೂ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ರಾಜೀವ್ ರೈರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 19:17 [IST]

Rajiv Rai Bhatnagar is the new chief of the CRPF. The post was lying vacant for the past two months following the retirement of Kode Durga Prasad. Following the Chhattisgarh attack the government had been criticised for not filling up the post.