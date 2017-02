ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಗುದ್ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಹೌಹಾರಿದ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ರಜನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯೇನು? ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Amidst all the political turmoil in Tamil Nadu there is talk that superstar Rajinikanth is set to launch his own political outfit. However his Hum co-star, Amitabh Bachchan has advised him against it.