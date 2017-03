ರೈಲ್ವೆ ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ!

'ವೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್‌’ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಶತಾಬ್ದಿಯಂತಹ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು 'ವಿಕಲ್ಪ್' ಹೆಸರಿನ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ.

MR @sureshpprabhu Inaugurating VIKALP SCHEME - Scaling up across the board i.e. on all the trains and in all the ar… https://t.co/CgyzcLRWxy

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 13:25 [IST]

English summary

The Indian Railways new Vikalp scheme which will be rolled out from on April 1 will help wait-listed passengers. Passengers can get an option to travel in premium trains like Shatabdi and Rajdhani.