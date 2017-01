ಪ್ರಣಯ ಗೀತೆ ಹಾಡದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಅಮಾನತು ಶಿಕ್ಷೆ

ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ರಾಯ್ ಪುರ್ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ತಿವಾರಿ ಎಂಬುವರು ಪ್ರಣಯಗೀತೆವೊಂದನ್ನು ಹಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, January 23, 2017, 12:10 [IST]

English summary

She refused to sing a duet with her general manager and was suspended. Anjali Tiwari, a senior clerk was hired by the Chattisgarh Railways under the Cultural Quota. She was suspended for refusing to sing a duet with the General Manager.