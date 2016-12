ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ

ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಂಬಲರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಯಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 11:05 [IST]

English summary

Rahul Gandhi was referring to documents that were seized by the Income Tax department which the Supreme Court had on an earlier occasion had termed "not authentic."