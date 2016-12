ರಾಹುಲ್ ಕೇಳಿದ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

ಅಪನಗದೀಕರಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎಐಸಿಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರಾ?

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 17:38 [IST]

English summary

Congress vice president Rahul Gandhi on Wednesday sought a white paper on demonetisation,posed five questions and put forth an equal number of demands to the government.