ದೇಶಕ್ಕೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಭೂಕಂಪದ ಭಯವಿಲ್ಲ: ಮೋದಿ, ರಾಹುಲ್ ವಾಕ್ಸಮರ

ಗುಜರಾತ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮೋದಿ ಕಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಬಂಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ದಾಖಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಮೋದಿ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 7:53 [IST]

English summary

PM Narendra Modi derided Rahul Gandhi using his "earthquake" comment and jibed that he is "learning how to make speeches", delivering a sharp comeback a day after the Congress VP accused him of receiving crores in kickbacks as CM of Gujarat.