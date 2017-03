ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯತ್ತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ?!

ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಗೆಪಾಟಲಾಗಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋಲಿನ ಸರದಾರನೆಂದು ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ಹೊತ್ತರೆ ಟೀಕಾಕಾರರಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ!

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 16:59 [IST]

English summary

An engineering student from Madhya Pradesh has sent a letter to guinness book of world records and proposed Congress Vice President Rahul Gandhi's name to guinness world record for losing maximum elections!