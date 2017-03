ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಪಿಯನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಸಿದ ರಾಹುಲ್

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ 'ಅಪವಿತ್ರ' ಮೈತ್ರಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವದ್ರಾ!

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 14:36 [IST]

English summary

How many assembly elections Rahul Gandhi has lost for Congress post drubbing in 2014 Lok Sabha election? No doubt, Rahul has failed to attract the voters in Uttar Pradesh too. He did not only lost his face, but also pulled down Akhilesh Yadav's Samajwadi Party. Is it not time for him to introspect?