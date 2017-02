ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಟೀಕಾಸ್ತ್ರ: ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಎಂದ ರಾಹುಲ್

ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಲೋಕಸಭೆಯ ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ,ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡವುದು ಡಾ. ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಎಂದಿದ್ದರು.

Story first published: Thursday, February 9, 2017, 9:54 [IST]

English summary

On replying the remark of PM Narendra Modi on former PM Dr. Manmohan Singh, congress leader Rahul Gandhi said "It is saddening and shameful".