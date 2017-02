ಜೇಟ್ಲಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಠುಸ್ ಪಟಾಕಿ ಎಂದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ

ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಜತೆ ರೈಲ್ವೆ ಬಜೆಟನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಬಜೆಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಉದ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ.

English summary

Reacting to the Union Budget, Congress Vice President Rahul Gandhi claimed that it offered nothing for the farmers and youth of the nation. And all other leaders opinions are here.