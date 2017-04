BREAKING: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಿಢೀರ್ ಘೋಷಣೆ

ಪದೇ ಪದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಯಾ ಜೀ ಅವರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 17:16 [IST]

English summary

The Congress suddenly announces that its Vice President Rahul Gandhi elected as president of AICC President. The decision was taken unanimously, the party said on Twitter on April 1, 2017. Disclaimer: This news is fake and made to comply with the fools day celebration.