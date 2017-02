ಕಿಂಗ್ ಖಾನ್ ಶಾರುಖ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ರಯೀಸ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಗಲಭೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, February 15, 2017, 11:14 [IST]

English summary

The Government Railway Police (GRP) in Kota, Rajasthan, lodged an FIR against King Khan Shah Rukh and others under several charges, including rioting, while he was in Kota for the promotion of his film Raees on January 24.