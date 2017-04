ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಚಿತ್ರ ತಂಡಕ್ಕೂ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಬಿಸಿ?

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಏಪ್ರಿಲ್ 26: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನ ವಿಮಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ- 2 ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು 'ಬಾಹುಬಲಿ: ದ ಕಂಕ್ಲೂಷನ್' ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಶೋಬು ಯರ್ಲಾಗಡ್ಡ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ''ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 25) ತಾವು ಹಾಗೂ ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಚಿತ್ರತಂಡ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೊಮೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ, ಇಕೆ526 ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟರು'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Flying to Hyd on @emirates EK526. Airline staff at gate B4 were very rude n harassed our team unnecessarily! Bad attitude n service!

ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ, ''ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ನಡವಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು'' ಎಂದು ಶೋಬು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

.@emirates I think one of the @emirates staff was being racist.. I fly @emirates regularly n this is 1st time I have come across this kind of attitude