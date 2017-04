ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು?

ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ವಿಜೇತೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದಾರೆ.

Olympic silver-medallist and world no.2 PV Sindhu will be among the nine shuttlers vying for a position in the Badminton World Feration's Athletes Commission. The other Indian in fray for the four slots is relatively unknown male shuttler called Nikhar Garg.