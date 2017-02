ಎನ್ ಡಿಟಿವಿ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಪಂಜಾಬಿನಲ್ಲಿ ಎಎಪಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ

ದೆಹಲಿ ನಂತರ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ ಡಿಟಿವಿ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ

English summary

A day after the Punjab assembly election were conducted on Saturday, Delhi Chief Minister and Aam Admi Party leader, Arvind Kejriwal put out a sentimental message stating that his party would win. While several opinion polls had predicted a hung verdict, Dr Prannoy Roy of NDTV has predicted that the Aam Admi