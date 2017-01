ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳದ್ದೇ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಻ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

It is a game of crorepatis in Punjab. Going by the declarations made by the candidates for the Punjab assembly elections 2017, it is clear that a majority of them are crorepatis.