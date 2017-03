ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಧೂಳಿಪಟ; ಎಎಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ

ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ-ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18-ಎಂಆರ್ಸಿ ಎಎಪಿಗೆ ಬಹುಮತ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 18:24 [IST]

