ಸಮೀಕ್ಷೆ: ಪಂಜಾಬಿಗೆ ಅಮರಿಂದರ್ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್' ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ

ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಿಖ್ಖರ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 10:27 [IST]

India Today-Axis opinion poll predicted that Punjab will won by Congress. As the same time ABP News survey says that Punjab assembly will be the hung one.