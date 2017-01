ಪಂಜಾಬ್ ಚುನಾವಣೆ: ಭರ್ಜರಿ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ 'ಲಂಬಿ'

ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಂಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಯಾ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಇರಾದೆಯಿದೆ

English summary

The fight from Lambi constituency of Punjab in the upcoming assembly bill has become interesting with Congress all set to field their state President Capt Amarinder Singh against Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal.