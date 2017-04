ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋ ರಕ್ಷಣೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು

ಸೂರತ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಷೋನಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಗೋ ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಆವರು ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ

Story first published: Monday, April 17, 2017, 14:21 [IST]

English summary

National events such as PM Narendra Modi road show in Surat and other functions represent through PTI photos.