ಪಿಎಫ್ ಹಣ ವಿತ್ ಡ್ರಾ: ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನೂತನ ಪದ್ದತಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ

ಪಿಎಫ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 22:39 [IST]

English summary

EPFO is expected to launch online facility for settlement of claims, including EPF withdrawal and pension fixation, by May 2017 to put an end to tedious paper work by its member.