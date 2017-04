ಇವಿಎಂ ಟ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ - ಇಸಿ ಸವಾಲ್

ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇವಿಎಂ ತಿರುಚಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

English summary

Election commission on Wednesday threw a challenge to political parties, scientists and technical experts to prove that EVMs could be tampered. With Congress, Left, AAP and other political parties claiming that Electronic voting machines manipulated to favour BJP, this new challenge was made.