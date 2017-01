ಏರುತ್ತಿದೆ ಜಲ್ಲುಕಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು! ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಬಿಸಿ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ, ಮಧುರೈನ ಅಳಗನಲ್ಲೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈನ ಮರೀನಾ ಬೀಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ.

English summary

Protests against the legal prohibition of Jallikattu raised to high level on Thursday as thousands of traditional sport. Many of the protesters urged to ban PETA for providing the old evidences to Supreme court in support to boycott Jallikattu.