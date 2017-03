ಮರ ಕಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಜೀವವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು!

ಮರ ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ ಪಂಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಜನರು ಯುವತಿಯನ್ನು ಸಜೀವವಾಗಿ ದಹಿಸಿದ ಘಟನೆ ಜೋದ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

More than 10 people set fire to a 20 year gir in Jodhpur for her protest against chopping trees. The girl burnt alive, and died.