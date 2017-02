ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಧರಣಿ

24.15 ಎಕರೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 6.15 ಎಕರೆಯಷ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ, ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವಿಗೆ ಧರಣಿ ನಿರತರ ಆಗ್ರಹ

English summary

Vijayapura Taluk JDS and Jayakarnataka organisations joinly organised the protest against the enchoachment of lake in Alamatti, by the officials of Power plant which is under construction.