ಜೈಪುರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಸ್ಲಿಮಾ ನಸ್ರೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಲೇಖಕಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಕಿಡಿ; ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಆಗ್ರಹ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

After a protest by a Muslim group here against the participation of controversial writer Taslima Nasreen at the Jaipur Literature Festival, the organisers on Monday said they will consider their request not to invite her again.