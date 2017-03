ಸರಳ, ಸಜ್ಜನ, ಸಂಘದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ. ಯಾರು ಈ ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್?

ಮನೋಹರ್ ಪರಿಕ್ಕರ್ ಸರಳ ಜೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಅರ್ಧ ತೋಳಿನ ಅಂಗಿ. ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲೊಂದು ನೇತಾಡುವ ಕನ್ನಡಕ. ಇವಿಷ್ಟೆ ಅವರ ಸ್ವತ್ತುಗಳು. ಮೇಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ.

English summary

New chief minister of Goa Manohar Parikkar’s profile. Who is Manohar Parrikar? His birh, life history is here.