ಬಿನ್ ಲ್ಯಾಡೆನ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು?

ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ.

Story first published: Friday, January 27, 2017, 17:43 [IST]

English summary

Protesters on the Marina Beach in Chennai had displayed pictures of late al-Qaeda leader Osama bin Laden, said chief minister O Panneerselvam in the assembly on Friday.