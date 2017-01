ಕತಿಯಾರ್ ಸೆಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ!

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉತ್ತರವಿದು.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 19:22 [IST]

English summary

The Congress party's Priyanka Gandhi replied to the comments of BJP politician Vinay Katiyar's offensive sexist statements about her and she said "he expose the BJP's mindset towards women".