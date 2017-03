ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಎಂಪಿಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ಮೋದಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಗೋವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ (ಮಾ 24) ಉಪಹಾರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Saturday, March 25, 2017, 13:36 [IST]

English summary

Prime Minister Narendra Modi hosted breakfast for MPs from Gujarat and Rajasthan on Friday (Mar 24) and discussed preparations for elections in the two states.