ಫೆ. 14ರ ಮೈಲಾರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ

ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಲಿರುವ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮುಂತಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೂಚನೆ

English summary

The preparations are going on Mailara Lingeshwara Jathre which will take place from Feb. 11 to 14 at Mailara of North Karnataka. District Commissioner Dr. Ramprasad Manohar has given strict instructions to the organising committee, to maintain cleanliness at 'Denkana Maradi' where Jathraa will take place and provide basic infrastructure.