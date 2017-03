ರೈಲ್ವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಆದ್ಯತೆ

ಈಗಾಗಲೇ ಐಟಿ ವಲಯದ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Advocating major push for complete digitalisation of the Indian Railways, Union Railway Minister Suresh Prabhu on Monday said the move could prove to be a game changer as it would result in saving billions of dollars.